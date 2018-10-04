В Екатеринбурге началась ликвидация стихийных свалок мусора

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. В Екатеринбурге начался процесс ликвидации стихийных свалок. Так, на днях была убрана одна из стихийных свалок, появившаяся в сентябре в Ленинском районе города в месте, где раньше стоял мусорный контейнер.По свидетельству жителей этого микрорайона, сотрудники «Спецавтобазы» ликвидировали свалку, расчистили территорию, огородили площадку, а также вывесили объявление «Свалка запрещена».Напомним, что с 1 ноября 2018 года в городе будет запущена «мусорная реформа». За вывоз мусора будут отвечать региональные операторы. Всем жителям Екатеринбурга необходимо будет заключить с муниципальным предприятием договоры по сбору и утилизации отходов. Это будут обязаны сделать и жители частного сектора, и собственники в многоквартирных домах (МКД). Предполагается, что собственники будут заключать или прямые договоры, или договоры оферты.В соглашении прописывается, каким образом будет вывозиться мусор и с какой периодичностью. ЕМУП «Спецавтобаза» предложит жителям арендовать (или купить) контейнер. Также предусмотрен вариант с вывозом мешков.