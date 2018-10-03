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В Челябинском филиале «Первой грузовой компании» отработали предотвращение течи в цистернах

УрБК, Челябинск, 03.10.2018. На промывочно-пропарочной станции (ППС) Никель Челябинского филиала «Первой грузовой компании» (ПГК) впервые прошло совместное техническое занятие, в котором приняли участие сотрудники ППС и РЖД — приемосдатчики и составители поездов железнодорожной станции Никель. Темой обучения стало выявление течи груза в вагонах-цистернах, сообщает пресс-служба ПГК.



Начальник ППС Никель Олег Шиндяев отметил важность совместных мероприятий по предотвращению повреждений цистерн.



«Обучение состоялось как нельзя кстати, ведь не за горами зима — самый сложный сезон работы. Важно было проверить, насколько каждый работник знает расположение проблемных мест цистерны. Сотрудники ППС и наши коллеги-железнодорожники показали сегодня, что перевозка нефтеналивных грузов находится под контролем. Думаю, такие мероприятия станут регулярными», — сказал О. Шиндяев.



Во время занятий была представлена мультимедийная программа самоподготовки промывальщиков-пропарщиков. Участники обучения рассмотрели виды неисправности котла цистерн, устройство и принцип работы сливного прибора, а также уделили внимание особенностям подготовки вагонов под нефтеналивные грузы и правильному оформлению документов для этой категории груза.



После теоретической части полученные знания закрепили на практике. Работники РЖД и ППС разобрали все возможные варианты повреждений котла на специальном вагоне-тренажере. Также гости понаблюдали за работой нового цеха подготовки и осмотра подвижного состава и увидели пути подготовки вагонов.



В свою очередь, начальник станции Никель Денис Миникаев привел примеры инцидентов с цистернами, которые возникали на сети дорог, и выразил уверенность, что с помощью совместных усилий их количество сойдет на нет.



«Кто предупрежден — тот вооружен. Течь в котле цистерны — опасный момент, здесь важно не поддаваться панике, а провести надлежащие мероприятия четко и слаженно. Вместе нам это по силам, что и доказала совместная практика», — уточнил он.

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