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Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля при отсутствии спроса на валюту со стороны ЦБ РФ
3 октябрь 2018 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Курс рубля может укрепиться до 64 руб. за доллар США при условии отсутствия спроса на валюту со стороны Банка России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.
Еще одним условием должна стать продажа долларов США из золотовалютных запасов ЦБ РФ. Предполагается, что до конца 2018 года Банк России выпустит на биржу 25 млрд долл. США.
«Если мы оценивали равновесный, фундаментальный курс рубля при наличии покупок на уровне около 64 рублей за доллар США, то это дополнительное предложение (валюты на рынке — ред.) — это то, что будет толкать российскую валюту к еще более сильному укреплению», — сказал М. Орешкин.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца текущего года регулятор не намерен приобретать валюту.
Еще одним условием должна стать продажа долларов США из золотовалютных запасов ЦБ РФ. Предполагается, что до конца 2018 года Банк России выпустит на биржу 25 млрд долл. США.
«Если мы оценивали равновесный, фундаментальный курс рубля при наличии покупок на уровне около 64 рублей за доллар США, то это дополнительное предложение (валюты на рынке — ред.) — это то, что будет толкать российскую валюту к еще более сильному укреплению», — сказал М. Орешкин.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца текущего года регулятор не намерен приобретать валюту.
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