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Ремонтная программа на предприятии «Магистральные электрические сети Западной Сибири» реализована на 98%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Западной Сибири завершает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 года.



Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонтная программа на данный момент реализована на 98%. Объем финансирования ремонтов в зоне ответственности МЭС Западной Сибири в 2018 году, включая подготовку к сезонному максимуму нагрузок, составил 1,7 млрд руб. Расчищено более 3,3 тыс. га трасс ВЛ, проведены ремонтные работы на линиях электропередачи 110 кВ и выше — в объеме 329 км. На подстанциях выполнен ремонт 366 силовых трансформаторов, 624 выключателей и 467 разъединителей.



На предприятии работают 355 единиц спецтехники, 55 ремонтных бригад. В случае необходимости могут быть привлечены 23 бригады и 18 единиц автоспецтехники подрядных организаций.



Кроме того, во всех филиалах компании ФСК ЕЭС проводит учения, направленные на предупреждение массовых отключений электросетевых объектов в условиях опасных погодных явлений, в том числе в предстоящий осенне-зимний период.



«Всего за три месяца будет проведено расширение 9,6 тыс. га трасс ЛЭП, из них в МЭС Западной Сибири — 713 га. Также будет дополнительно мобилизован персонал компании и подрядных организаций для ликвидации возможных аварийных ситуаций, проверен уровень взаимодействия с МЧС, региональными органами власти. В МЭС Западной Сибири местом проведения учений выбрана территория линий электропередачи 500 кВ и 220 кВ, находящихся в зоне ответственности Восточного ПМЭС. Учения завершатся 22 декабря, в наш профессиональный праздник — «День энергетика», — сообщил первый заместитель генерального директора, главный инженер МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.

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