«Натали Турс» под следствием

Пострадавшим клиентам «Натали Турс» с 3 октября 2018 года начнут выплачивать компенсацию за счет фингарантий, имеющихся у туроператора. По данным СПАО «Ингосстрах», с каждых 100 тыс. руб., уплаченных за путевку, граждане смогут получить порядка 5 тыс. руб. Еще какую-то часть потерь им может скомпенсировать «Турпомощь», однако очевидно, что общая сумма выплат будет в десятки раз меньше понесенного ущерба. В связи со сложившейся ситуацией, в Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц туроператора.Напомним, группа компаний «Натали Турс» прекратила осуществлять деятельность 4 июля 2018 года. 3 сентября Ростуризм исключил из реестра туроператоров три ее юрлица: ООО «Панорама Тур», ООО «Туроператор Натали Турс» и ООО «Агентство путешествий «Натали». Их ответственность была застрахована в СПАО «Ингосстрах» на общую сумму 100,5 млн руб.По данным страховой компании, по состоянию на 2 октября 2018 года в «Ингосстрах» поступило 8 152 документально подтвержденных требований на выплату страхового возмещения (в том числе 262 — от жителей Екатеринбурга) в отношении 19 666 туристов «Натали Турс». Их общая сумма составляет 1 млрд 035 млн 754 тыс. руб.«На сегодняшний день установлено, что размер заявленных требований превышает размер страховой суммы (финансового обеспечения) по договорам страхования, заключенным между СПАО «Ингосстрах» и ООО «Панорама Тур», ООО Туроператор «Натали Турс». В связи с этим выплата страхового возмещения будет производиться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», — пояснили в компании «Ингосстрах».Исключение составляет туроператор ООО «Агентство путешествий «Натали», сумма заявленных требований по которому не превысила размер финансового обеспечения: его клиенты смогут получить компенсацию реального ущерба в полном объеме.«На основании данных, включенных в реестр, определен коэффициент пропорции для ООО «Панорама Тур» — 0,04910179341 (50 млн руб. (лимит ответственности) / 1 млрд 018 млн 293 тыс. руб. (сумма заявленных требований); для ООО Туроператор «Натали Турс» — 0,09596046735 (500 тыс. руб. (лимит ответственности) / 5 млн 210 тыс. руб. (сумма заявленных требований)», — рассказали в «Ингосстрахе».С 3 октября 2018 года страховая компания начинает производить перечисления страховых возмещений, рассчитанных с применением указанных коэффициентов.«Получается, порядка пяти тысяч со ста тысяч рублей, потраченных на тур, клиент получит от страховой компании при минимальном коэффициенте. Это касается ООО «Панорама Тур». По остальной части уже суд будет решать, где брать эти деньги и как платить», — пояснил на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Уральского регионального центра СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Воллин.По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, некоторую часть ущерба пострадавшим гражданам сможет скомпенсировать ассоциация «Турпомощь» за счет средств, внесенных юрлицами «Натали Турс» в фонд персональной ответственности. Однако эксперт отмечает, что этих денег также не хватит, чтобы возместить пострадавшим туристам реальные потери.«Есть фонд персональной ответственности, но там тоже сумма небольшая. Уже можно признать, что ущерб погашен не будет, хотя окончательные расчеты еще впереди», — рассказал Михаил Мальцев.Отметим, что сложившаяся вокруг «Натали Турс» ситуация стала поводом для прокурорской проверки. По ее итогам в Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».«Установлено, что полученные от более пяти тысяч граждан денежные средства в качестве оплаты за туристические продукты/услуги поступили на расчетные счета ООО «Туроператор «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур». Однако договорные обязательства перед клиентами выполнены не были, туристские продукты не предоставлены, денежные средства гражданам не возвращены и выведены со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.Таким образом, ситуация с «Натали Турс» показала, что изменения в законодательстве РФ, направленные на защиту прав туристов, по-прежнему не работают. Недобросовестные компании продолжают находить лазейки в законе, занижая объемы продаж турпродукта, и их выплаты в страховые организации и фонды «Турпомощи» оказываются в десятки раз меньше реальных обязательств. Должного контроля со стороны регулирующих органов за этим процессом нет, в результате фактически понесенный ущерб пострадавшим гражданам в полном объеме не компенсирует никто.