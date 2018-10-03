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Совет Федерации одобрил пенсионную реформу

3 октябрь 2018 (16:03)

УрБК, Москва, 03.10.2018. Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил закон об изменении пенсионных параметров, включающий увеличение возраста выхода на пенсию.

За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое.

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