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Совет Федерации одобрил пенсионную реформу

УрБК, Москва, 03.10.2018. Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил закон об изменении пенсионных параметров, включающий увеличение возраста выхода на пенсию.



За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое.

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