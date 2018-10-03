Новости дня
Совет Федерации одобрил пенсионную реформу
3 октябрь 2018 (16:03)
УрБК, Москва, 03.10.2018. Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил закон об изменении пенсионных параметров, включающий увеличение возраста выхода на пенсию.
За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое.
За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Совет Федерации одобрил поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2018 год
- Совет Федерации одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ
- Совет федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за фальсификацию банковской отчетности
- Совет Федерации РФ одобрил закон о повышении МРОТ на 281 рубль
- Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за преступления в процессе банкротства финансовых организаций