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Правительство РФ прорабатывает идею снижения зависимости российской экономики от доллара США
3 октябрь 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 03.10.2018. Российское правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах США, запрещать их хождение в РФ, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Вместе с тем правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос «о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».
В пресс-службе кабинета министров отметили, что работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами и отражает стратегическую линию правительства.
Вместе с тем правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос «о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».
В пресс-службе кабинета министров отметили, что работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами и отражает стратегическую линию правительства.
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