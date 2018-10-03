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В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку.



С указанной даты она получила право использовать данные об автомобилистах, которые не оплатили стоянку в платной парковочной зоне.



3 октября 2018 года вступили в силу соответствующие поправки в закон «О полиции». Согласно статье 19 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», горадминистрация сможет выписывать водителям штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.



В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест. В 2019 году городские власти планируют внедрить от 500 до 2 тыс. платных парковочных мест.



Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Однако система сбора платежей так и не заработала, поскольку органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в горадминистрацию. В результате большинство водителей просто не оплачивало парковку, а власти города не могли привлечь их к ответственности. По статистике за 2017 год, собираемость платежей не превысила 60% от расчетного показателя.

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