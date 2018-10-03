Кризис

Клиенты «Натали Турс» получат около 5 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей, уплаченных за путевку

Пострадавшие клиенты ООО «Панорама Тур» (одно из юрлиц туроператора «Натали Турс») в рамках страхового возмещения смогут получить порядка 5 тыс. руб. с каждых 100 тыс. руб., уплаченных за путевку. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор Уральского регионального центра СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Воллин.



По данным страховой компании, на конец рабочего дня 2 октября 2018 года в СПАО «Ингосстрах» поступило 8 152 документально подтвержденных требования на выплату страхового возмещения в отношении 19 666 туристов «Натали Турс» на общую сумму 1 млрд 035 млн 754 тыс. руб.



На сегодняшний день установлено, что размер заявленных требований превышает размер страховой суммы (финансового обеспечения) по договорам страхования, заключенным между СПАО «Ингосстрах» и ООО «Панорама Тур», ООО Туроператор «Натали Турс». В связи с этим выплата страхового возмещения будет производиться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.



«Получается, порядка пяти тысяч со ста тысяч рублей, потраченных на тур, клиент получит от страховой компании. Это касается ООО «Панорама Тур». По остальной части уже суд будет решать, где брать эти деньги и как платить», — пояснил Д. Воллин.



Напомним, туроператор «Натали Турс» прекратил осуществлять деятельность 4 июля, а из реестра туроператоров Ростуризм исключил три юрлица «Натали Турс», в том числе ООО «Панорама Тур», 3 сентября. Ответственность туроператора была застрахована в «Ингосстрахе» на общую сумму 100,5 млн руб.

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