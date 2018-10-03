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Туристическая компания «РоссТур» приостановила сотрудничество с тремя туроператорами

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Центр бронирования путевок «РоссТур» проинформировал партнеров о приостановке сотрудничества с тремя крупными туроператорами. Это может привести к проблемам с отправкой туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



«Вчера вечером турагентства получили рассылку, в которой компания «РоссТур» сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Тревел» и «Санмар». При этом компания заверяет, что продолжает работу, и с остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. В письме также говорится, что все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по неоплаченным все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования. С 3 октября агентствам предлагается оплачивать заявки напрямую туроператорам», — рассказала она.



По словам И. Тюриной, «РоссТур» позиционирует себя как туроператор с сотнями офисов продаж. Сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии предоставлены компанией ERV на сумму 50 млн руб.



«Но фактически «РоссТур» — это центр бронирования, а «офисы продаж» — это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге — 54, в Санкт-Петербурге — 44, в Москве — 19, в Омске — 17, в Самаре — 15, также заметное количество точек продаж есть в Казани, Нижнем Новгороде, Тольятти», — рассказала пресс-секретарь РСТ.



Напомним, что все три компании, с которыми прекратил работу «РоссТур», присутствуют на туристическом рынке Екатеринбурга.

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