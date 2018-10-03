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МУП «Водоканал» в Екатеринбурге начал подключение ЕМНЦ к новому водоводу

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге на улице Попова начаты работы по подключению Екатеринбургского медицинского научного центра к новому водоводу. Об этом УрБК сообщили в МУП «Водоканал».



«Прокладка нового водовода идет бестраншейным методом горизонтального бурения — это значит, что раскапывать весь участок, через который будет проходить водовод, не нужно. Будут организованы два пилотных котлована — стартовый и финишный. Пилотные котлованы будут размещены в газонах, и на движение пешеходов и транспорта не повлияют. Работы по прокладке первой нитки планируется закончить через месяц», — отметили в компании.



В комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга и ГлавАПУ согласовано разрешение на раскопки в районе улицы Попова, д. 30 с 2 октября по 9 ноября.

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