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МУП «Водоканал» в Екатеринбурге начал подключение ЕМНЦ к новому водоводу
3 октябрь 2018 (12:52)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге на улице Попова начаты работы по подключению Екатеринбургского медицинского научного центра к новому водоводу. Об этом УрБК сообщили в МУП «Водоканал».
«Прокладка нового водовода идет бестраншейным методом горизонтального бурения — это значит, что раскапывать весь участок, через который будет проходить водовод, не нужно. Будут организованы два пилотных котлована — стартовый и финишный. Пилотные котлованы будут размещены в газонах, и на движение пешеходов и транспорта не повлияют. Работы по прокладке первой нитки планируется закончить через месяц», — отметили в компании.
В комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга и ГлавАПУ согласовано разрешение на раскопки в районе улицы Попова, д. 30 с 2 октября по 9 ноября.
«Прокладка нового водовода идет бестраншейным методом горизонтального бурения — это значит, что раскапывать весь участок, через который будет проходить водовод, не нужно. Будут организованы два пилотных котлована — стартовый и финишный. Пилотные котлованы будут размещены в газонах, и на движение пешеходов и транспорта не повлияют. Работы по прокладке первой нитки планируется закончить через месяц», — отметили в компании.
В комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга и ГлавАПУ согласовано разрешение на раскопки в районе улицы Попова, д. 30 с 2 октября по 9 ноября.
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