Кризис
Банк России планирует уменьшить максимальное кредитное плечо форекс-дилеров
3 октябрь 2018 (12:20)
Банк России решил уменьшить максимальное кредитное плечо, которое дают легальные форекс-дилеры в России своим клиентам до 1 к 30, из-за убытков, которые несет население, пишет «Рейтер» со ссылкой на заместителя директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Ольгу Шишлянникову.
Регулятор проанализировал данные, которые предоставляют официально работающие в России восемь форекс-дилеров.
«Срок существования торгового счёта у таких компаний — от 31 до 182 дней — это средний срок жизни клиентских счетов на этом рынке», — сказала Шишлянникова.
Рынок растет быстрыми темпами, уже восемь тысяч номинальных счетов на обслуживании форекс-дилеров, на них больше 1 млрд руб. остатков.
«Мы посмотрели, как соотносятся убытки с доходами, которые несут клиенты, и эти цифры отличаются в 3-4 раза», — сказала Шишлянникова.
Так, убытки клиентов составили около 300 млн руб., а их доход — менее 90 млн руб.
Убытки, которые несет население на рынке форекс, может заставить ЦБ РФ сократить разрешенное кредитное плечо до 1 к 30. Сейчас форекс-дилеры дают клиентам максимальное плечо 1 к 50.
Также Банк России думает над тем, чтобы разрешить хеджирование форекс-дилерам.
«Рынок очень рискованный. Участники рынка должны активнее двигаться в том направлении, чтобы предлагать клиентам только те инструменты, которые соответствуют их ожиданиям», — сказала Шишлянникова и анонсировала введение профпрофилирования для клиентов форекс-дилеров.
Регулятор проанализировал данные, которые предоставляют официально работающие в России восемь форекс-дилеров.
«Срок существования торгового счёта у таких компаний — от 31 до 182 дней — это средний срок жизни клиентских счетов на этом рынке», — сказала Шишлянникова.
Рынок растет быстрыми темпами, уже восемь тысяч номинальных счетов на обслуживании форекс-дилеров, на них больше 1 млрд руб. остатков.
«Мы посмотрели, как соотносятся убытки с доходами, которые несут клиенты, и эти цифры отличаются в 3-4 раза», — сказала Шишлянникова.
Так, убытки клиентов составили около 300 млн руб., а их доход — менее 90 млн руб.
Убытки, которые несет население на рынке форекс, может заставить ЦБ РФ сократить разрешенное кредитное плечо до 1 к 30. Сейчас форекс-дилеры дают клиентам максимальное плечо 1 к 50.
Также Банк России думает над тем, чтобы разрешить хеджирование форекс-дилерам.
«Рынок очень рискованный. Участники рынка должны активнее двигаться в том направлении, чтобы предлагать клиентам только те инструменты, которые соответствуют их ожиданиям», — сказала Шишлянникова и анонсировала введение профпрофилирования для клиентов форекс-дилеров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России планирует уменьшить максимальное кредитное плечо форекс-дилеров
- Только 2% клиентов на российском форекс-рынке работают с легальными форекс-дилерами
- ЦБ отказал в лицензии «Альпари форекс» и «Форекс клуб»
- ЦБ предупреждает граждан о недобросовестных компаниях, предлагающих услуги на рынке «Форекс»
- ЦБ запретит банкам работать на рынке «Форекс»