Новости дня

Губернатор Челябинской области распорядился выделить ресурсы для решения проблемы с вывозом мусора

УрБК, Челябинск, 03.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился о выделении дополнительных ресурсов и техники для устранения последствий скопления мусора в Челябинске. Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, об этом он объявил на специальном совещании, собранном по итогам объезда главой региона городских дворов и улиц.



«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. Ряд аффилированных и сегодня уже можно сказать недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему», — заявил Борис Дубровский.



Городские власти дополнительно получат 20 млн руб. для устранения проблем с вывозом мусора в Челябинске. Кроме того, к работе привлекут еще 20 автомобилей и несколько погрузчиков. Губернатор потребовал усилить координацию действий всех перевозчиков, задействованных на вывозе мусора из города, а также наладить более эффективную деятельность в ночное время. Главному управлению по труду и занятости региона поставлена задача в оперативном порядке ликвидировать дефицит в водителях категории «С». В городе продолжает сохраняться режим ЧС.



До начала совещания Борис Дубровский посетил отдельные дворы Курчатовского и Калининского районов Челябинска, лично оценил состояние дел с вывозом мусора. Маршрут выбирали на основании обращений граждан, дозвонившихся в правительство Челябинской области и обративших внимание на несвоевременное и некачественное предоставление услуги по вывозу мусора.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: