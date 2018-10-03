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Арбитражный суд принял решение открыть конкурсное производство в отношении Тагилбанка
3 октябрь 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать должника банкротом и открыть конкурсное производство в отношении АО «Тагилбанк». Соответствующий документ опубликован в карточке дела.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.
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