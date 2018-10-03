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ФСБ пришла с обыском в УМВД Екатеринбурга
3 октябрь 2018 (11:39)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге сотрудники УФСБ проводят следственные действия в здании городского управления МВД.
«Сотрудники управления проводят оперативно-розыскные мероприятия», — сообщают в свердловском УФСБ.
Городское УМВД не комментирует данное событие.
«Сотрудники управления проводят оперативно-розыскные мероприятия», — сообщают в свердловском УФСБ.
Городское УМВД не комментирует данное событие.
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