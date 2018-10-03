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ФСБ пришла с обыском в УМВД Екатеринбурга

3 октябрь 2018 (11:39)

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге сотрудники УФСБ проводят следственные действия в здании городского управления МВД.

«Сотрудники управления проводят оперативно-розыскные мероприятия», — сообщают в свердловском УФСБ.

Городское УМВД не комментирует данное событие.

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