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Челябинское УФАС возбудило дело против рекламы магазина RBT
3 октябрь 2018 (11:23)
УрБК, Челябинск, 03.10.2018. С заявлением на рекламу магазина RBT в ТРЦ «Куба» «Пылесос в подарок при покупке стиральной машины» в антимонопольную службу обратился житель Челябинска. Покупателям предлагали приобрести стиральную машину HAIER и получить в подарок пылесос, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.
Это воспринималось как приглашение заключить договор купли-продажи, а также договор дарения. Однако фактически потребитель приобретал два товара, на которые ему предоставлялась скидка. То есть непосредственно в дар бытовая техника не предоставлялась.
Более мелким шрифтом в рекламе указывались иные существенные условия участия в данной акции: «Подарок — это выгода, которая предоставляется за счет скидки на все предметы комплекта и составляет стоимость полученного подарка».
По мнению Челябинского УФАС России, данная реклама содержит признаки нарушения рекламного законодательства. Согласно части 3 статьи 5 закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о цене товара и других условиях приобретения товара.
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком данной рекламы.
Это воспринималось как приглашение заключить договор купли-продажи, а также договор дарения. Однако фактически потребитель приобретал два товара, на которые ему предоставлялась скидка. То есть непосредственно в дар бытовая техника не предоставлялась.
Более мелким шрифтом в рекламе указывались иные существенные условия участия в данной акции: «Подарок — это выгода, которая предоставляется за счет скидки на все предметы комплекта и составляет стоимость полученного подарка».
По мнению Челябинского УФАС России, данная реклама содержит признаки нарушения рекламного законодательства. Согласно части 3 статьи 5 закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о цене товара и других условиях приобретения товара.
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося заказчиком данной рекламы.
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