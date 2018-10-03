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Роспотребнадзор проведет проверку в администрации Екатеринбурга из-за несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с прокуратурой проведет проверку работы администрации Екатеринбурга по вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



«В связи со сложившейся в некоторых районах города Екатеринбурга неудовлетворительной ситуацией с вывозом твердых коммунальных отходов из частного сектора, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано согласование в установленном порядке с прокуратурой Свердловской области внеплановой выездной проверки в отношении администрации города Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Ранее УрБК писал о несанкционированной свалке бытовых отходов, которая образовалась в Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной. Также нелегальные площадки появились в Чкаловском и Верх-Исетском районах города.

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