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Банк России планирует уменьшить максимальное кредитное плечо форекс-дилеров

УрБК, Москва, 03.10.2018. Банк России решил уменьшить максимальное кредитное плечо, которое дают легальные форекс-дилеры в России своим клиентам до 1 к 30, из-за убытков, которые несет население, пишет «Рейтер» со ссылкой на заместителя директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Ольгу Шишлянникову.



Регулятор проанализировал данные, которые предоставляют официально работающие в России восемь форекс-дилеров.



«Срок существования торгового счёта у таких компаний — от 31 до 182 дней — это средний срок жизни клиентских счетов на этом рынке», — сказала Шишлянникова.



Рынок растет быстрыми темпами, уже восемь тысяч номинальных счетов на обслуживании форекс-дилеров, на них больше 1 млрд руб. остатков.



«Мы посмотрели, как соотносятся убытки с доходами, которые несут клиенты, и эти цифры отличаются в 3-4 раза», — сказала Шишлянникова.



Так, убытки клиентов составили около 300 млн руб., а их доход — менее 90 млн руб.



Убытки, которые несет население на рынке форекс, может заставить ЦБ РФ сократить разрешенное кредитное плечо до 1 к 30. Сейчас форекс-дилеры дают клиентам максимальное плечо 1 к 50.



Также Банк России думает над тем, чтобы разрешить хеджирование форекс-дилерам.



«Рынок очень рискованный. Участники рынка должны активнее двигаться в том направлении, чтобы предлагать клиентам только те инструменты, которые соответствуют их ожиданиям», — сказала Шишлянникова и анонсировала введение профпрофилирования для клиентов форекс-дилеров.

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