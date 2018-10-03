Новости дня
В России замедлились темпы роста ресторанного бизнеса
3 октябрь 2018 (10:28)
УрБК, Москва, 03.10.2018. Оборот ресторанного бизнеса в России по итогам августа 2018 года сократился по отношению к предыдущим двум месяцам, говорится в материалах Росстата.
В августе 2018 года оборот российских заведений общепита, включая бары, составил 4,1%, в июле — 5,3%, в июне — 5,8%.
В целом оборот ресторанного бизнеса с января по август 2018 года составил 954,7 млрд руб., что на 4,7% выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В августе 2018 года оборот российских заведений общепита, включая бары, составил 4,1%, в июле — 5,3%, в июне — 5,8%.
В целом оборот ресторанного бизнеса с января по август 2018 года составил 954,7 млрд руб., что на 4,7% выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области оборот организаций по ремонту и монтажу оборудования за полгода снизился на 22,9%
- В Свердловской области оборот производителей лекарств сократился на 16,2%
- В Свердловской области оборот производителей лекарств сократился на 16,2%
- За год оборот авторынка Свердловской области сократился на 25%
- В январе — июле 2012 года внешнеторговый оборот России составил 487,9 млрд долларов США