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В России замедлились темпы роста ресторанного бизнеса

УрБК, Москва, 03.10.2018. Оборот ресторанного бизнеса в России по итогам августа 2018 года сократился по отношению к предыдущим двум месяцам, говорится в материалах Росстата.



В августе 2018 года оборот российских заведений общепита, включая бары, составил 4,1%, в июле — 5,3%, в июне — 5,8%.



В целом оборот ресторанного бизнеса с января по август 2018 года составил 954,7 млрд руб., что на 4,7% выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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