Новости дня

Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ после перерыва

УрБК, Москва, 03.10.2018. Министерство финансов России 3 октября 2018 года проведет два аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД серии 26223 и ОФЗ-ПД серии 25083) в объеме 10 млрд руб. каждый, сказано в сообщении ведомства.



Ставка купонного дохода серии 26223 определена в размере 6,5% годовых. Ставка купонного дохода серии 25083 определена в размере 7% годовых.



Последний раз Министерство финансов проводило аукцион по размещению ОФЗ 29 августа, когда ведомство разместило бумаги серии ОФЗ-ПД 25083 на сумму 13 млрд 219 млн руб. по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн руб. по номиналу и объеме предложения 15 млрд руб. по номиналу.



В предыдущие три недели — 12, 19 и 26 сентября — Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. Первичный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26223, намеченный на 5 сентября, был признан ведомством несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, министерство также отказалось от проведения аукциона по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынках.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: