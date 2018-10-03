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В Екатеринбурге горел строящийся жилой комплекс «Кандинский»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге 2 октября в 22.02 поступило сообщение о пожаре в строящемся пятиэтажном административном здании, расположенном в г. Екатеринбурге на ул. Гоголя, 18 (ЖК «Кадинский»). Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.



Площадь пожара составила 200 кв. м. Горел строительный материал на втором этаже. Пожар локализован в 23.15, открытое горение ликвидировано в 23.16, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01.07. В тушении пожара были задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники, 49 человек личного состава.

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