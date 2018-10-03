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В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков из-за аварии на трубопроводе ограничена подача тепла

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Сегодня в Екатеринбурге около двенадцати часов ночи в районе ул. Фрезеровщиков произошла авария на подающем магистральном трубопроводе М-18, и вода вышла на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



Оперативные бригады ЕТК в 1.16 перекрыли поврежденный участок, откачали воду и приступили к оценке места повреждения. В данный момент ведутся работы по переключениям схемы теплоснабжения и переводу отопления и горячего водоснабжения на затухающую схему. В зону ограничения попадают 4 жилых дома и 2 детских сада. На время проведения ремонтных работ отопление будет подаваться по затухающей схеме, горячее водоснабжение — с обратного трубопровода. Определяется место повреждения, время окончания ремонтных работ будет сообщено позже.



«Учитывая, что температура наружного воздуха +10 градусов, температура в помещениях зданий, обеспечиваемых по затухающей схеме, не опустится ниже нормативной», — указано в сообщении ЕТК.

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