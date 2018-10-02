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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «ЕВК»
2 октябрь 2018 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «ЕВК» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 1 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Завод нефтехимического оборудования» (г. Челябинск), сумма исковых требований составляет 9 млн 830 тыс. руб.
Отметим, ООО «ЕВК» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности компании является производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.
Соответствующий документ поступил в суд 1 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Завод нефтехимического оборудования» (г. Челябинск), сумма исковых требований составляет 9 млн 830 тыс. руб.
Отметим, ООО «ЕВК» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности компании является производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.
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