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В правительстве РФ опровергли информацию о возвращении соцнормы энергопотребления
2 октябрь 2018 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак опроверг информацию о возвращении к социальной норме потребления электричества, сообщает РИА «Новости».
Дмитрий Козак уточнил, что речь идет о введении градации тарифов в зависимости от потребления. Нововведения планируется принять к 1 июля 2019 года.
«Никаких окончательных еще решений не принято, но то, что надо навести порядок — градировать различные категории потребителей в зависимости от объёма потребления. По существу, свыше 600 кВт.ч (потребления в месяц — ред.) — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим», — сказал заместитель председателя правительства РФ.
Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ намерено внедрить новую схему соцнормы электропотребления: для базового тарифа устанавливается норма в 300 кВт/ч в месяц на «точку подключения». Сверх этого оплачивается по повышенной стоимости. Если лимит превышен на 500 кВт/ч — вводится «экономически обоснованный» тариф.
Дмитрий Козак уточнил, что речь идет о введении градации тарифов в зависимости от потребления. Нововведения планируется принять к 1 июля 2019 года.
«Никаких окончательных еще решений не принято, но то, что надо навести порядок — градировать различные категории потребителей в зависимости от объёма потребления. По существу, свыше 600 кВт.ч (потребления в месяц — ред.) — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим», — сказал заместитель председателя правительства РФ.
Ранее СМИ сообщили, что правительство РФ намерено внедрить новую схему соцнормы электропотребления: для базового тарифа устанавливается норма в 300 кВт/ч в месяц на «точку подключения». Сверх этого оплачивается по повышенной стоимости. Если лимит превышен на 500 кВт/ч — вводится «экономически обоснованный» тариф.
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