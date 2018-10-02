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«Уральские авиалинии» в ноябре начинают полеты из Сочи в Баку
2 октябрь 2018 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. С 3 ноября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты по маршруту Сочи — Баку — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Прямые рейсы будут выполняться на современных и комфортабельных самолетах Airbus А320 каждую субботу по следующему расписанию: вылет из Сочи в 18.30, прилет в Баку в 21.20; вылет из Баку в 22.20, прилет в Сочи в 23.15.
Минимальный тариф — от 8 154 руб. в одну сторону (с учетом всех сборов).
Полеты из Сочи являются важной частью маршрутной сети авиакомпании. Ежегодно открываются новые внутренние и международные рейсы. За последний год авиакомпания ввела в расписание перелеты в Тель-Авив, Тбилиси, Красноярск и Москву (аэропорт «Шереметьево»).
«В столице Азербайджана отдых по душе найдут все члены семьи. Можно полюбоваться на Пламенные башни, отправиться в центр Гейдара Алиева, посетить Музей ковров или попытаться разгадать тайну Девичей башни. Интересно будет осматривать достопримечательности Баку на «баклажанчиках» — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Прямые рейсы будут выполняться на современных и комфортабельных самолетах Airbus А320 каждую субботу по следующему расписанию: вылет из Сочи в 18.30, прилет в Баку в 21.20; вылет из Баку в 22.20, прилет в Сочи в 23.15.
Минимальный тариф — от 8 154 руб. в одну сторону (с учетом всех сборов).
Полеты из Сочи являются важной частью маршрутной сети авиакомпании. Ежегодно открываются новые внутренние и международные рейсы. За последний год авиакомпания ввела в расписание перелеты в Тель-Авив, Тбилиси, Красноярск и Москву (аэропорт «Шереметьево»).
«В столице Азербайджана отдых по душе найдут все члены семьи. Можно полюбоваться на Пламенные башни, отправиться в центр Гейдара Алиева, посетить Музей ковров или попытаться разгадать тайну Девичей башни. Интересно будет осматривать достопримечательности Баку на «баклажанчиках» — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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