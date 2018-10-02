Академический район Екатеринбурга отпраздновал свое девятилетие

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Академический район Екатеринбурга 30 сентября отпраздновал свою девятую годовщину.В ходе праздника состоялся традиционный концерт, вдоль бульвара между нулевым кварталом и Преображенским парком на протяжении участка от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Анатолия Мехренцева жители района высадили ивовую аллею. Как сообщает портал akademekb.ru, новые деревья — это шаровидная ива высотой 2-2,5 метра. В дальнейшем аллея продлится до ул. Чкалова.Кроме того, ландшафтная композиция Преображенского парка дополнилась новым символом — скульптурой «Северный олень», установленной на каменном постаменте. Символ видно практически из любого уголка Преображенского квартала, поскольку он расположился на самой высокой точке парка на сегодняшний день.Гостей и участников праздника поздравили председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, член совета директоров АО «РСГ-Академическое» генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, депутат Екатеринбургской городской думы, главный врач Первой детской поликлиники Сергей Боярский.«В этом году наш район отметил девятилетие. Все эти годы развитие Академического идет в активном темпе: возводятся новые дома, появляются новые символы района, что не может не радовать. Следующей осенью мы встретим 10-летний юбилей Академического района. Уже сейчас начинается подготовка плана мероприятий к празднику. Надеюсь, что ровно через год мы будем еще более здоровы, счастливы и благополучны», — сказал C. Боярский.