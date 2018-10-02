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Академический район Екатеринбурга отпраздновал свое девятилетие
2 октябрь 2018 (15:59)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Академический район Екатеринбурга 30 сентября отпраздновал свою девятую годовщину.
В ходе праздника состоялся традиционный концерт, вдоль бульвара между нулевым кварталом и Преображенским парком на протяжении участка от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Анатолия Мехренцева жители района высадили ивовую аллею. Как сообщает портал akademekb.ru, новые деревья — это шаровидная ива высотой 2-2,5 метра. В дальнейшем аллея продлится до ул. Чкалова.
Кроме того, ландшафтная композиция Преображенского парка дополнилась новым символом — скульптурой «Северный олень», установленной на каменном постаменте. Символ видно практически из любого уголка Преображенского квартала, поскольку он расположился на самой высокой точке парка на сегодняшний день.
Гостей и участников праздника поздравили председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, член совета директоров АО «РСГ-Академическое» генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, депутат Екатеринбургской городской думы, главный врач Первой детской поликлиники Сергей Боярский.
«В этом году наш район отметил девятилетие. Все эти годы развитие Академического идет в активном темпе: возводятся новые дома, появляются новые символы района, что не может не радовать. Следующей осенью мы встретим 10-летний юбилей Академического района. Уже сейчас начинается подготовка плана мероприятий к празднику. Надеюсь, что ровно через год мы будем еще более здоровы, счастливы и благополучны», — сказал C. Боярский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В ходе праздника состоялся традиционный концерт, вдоль бульвара между нулевым кварталом и Преображенским парком на протяжении участка от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Анатолия Мехренцева жители района высадили ивовую аллею. Как сообщает портал akademekb.ru, новые деревья — это шаровидная ива высотой 2-2,5 метра. В дальнейшем аллея продлится до ул. Чкалова.
Кроме того, ландшафтная композиция Преображенского парка дополнилась новым символом — скульптурой «Северный олень», установленной на каменном постаменте. Символ видно практически из любого уголка Преображенского квартала, поскольку он расположился на самой высокой точке парка на сегодняшний день.
Гостей и участников праздника поздравили председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, член совета директоров АО «РСГ-Академическое» генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, депутат Екатеринбургской городской думы, главный врач Первой детской поликлиники Сергей Боярский.
«В этом году наш район отметил девятилетие. Все эти годы развитие Академического идет в активном темпе: возводятся новые дома, появляются новые символы района, что не может не радовать. Следующей осенью мы встретим 10-летний юбилей Академического района. Уже сейчас начинается подготовка плана мероприятий к празднику. Надеюсь, что ровно через год мы будем еще более здоровы, счастливы и благополучны», — сказал C. Боярский.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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