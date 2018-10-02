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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта в Магнитогорске

УрБК, Челябинск, 02.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с главой Магнитогорского ГО Сергеем Бердниковым. Руководитель территории представил главе региона концепцию развития городского электротранспорта, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Б. Дубровский положительно оценил программу и предложил применить ее для других муниципалитетов.



«Снижение воздействия общественного транспорта на экологию — это приоритетная задача, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Развитие электротранспорта позволит улучшить общую экологическую обстановку в городе: транспорт оказывает на нее существенное влияние. Считаю важной поддержку таких проектов по реорганизации системы городского электротранспорта, этот опыт для повышения эффективности работы общественного транспорта может быть применен и в других территориях», — подчеркнул губернатор.



Как доложил С. Бердников, для жителей Магнитогорска трамваи являются приоритетным видом транспорта: за I полугодие 2018 года было перевезено 12 млн 122 тыс. пассажиров. На данный момент парк МП «Маггортранс» составляет 212 вагонов, которые осуществляют пассажироперевозки на 37 городских трамвайных маршрутах. Между тем 105 вагонов выработали свой амортизационный ресурс и подлежат обновлению.



В 2018 году в эксплуатацию было запущено 15 новых вагонов одностороннего движения с частично низким уровнем пола и уменьшенным энергопотреблением. Ежедневно на линию выходят 15 новых поездов и 20 обновленных трамваев, в том числе два вагона с полной заменой кузова и 18 поездов после капитально-восстановительного ремонта. В 2019 году планируется приобрести 10 новых поездов.



В течение 2017 и 2018 годов ведутся работы по ремонту и модернизации трамвайных путей и переездов через них. Кроме того, с целью развития трамвайных линий в южной части Магнитогорска выполнено спрямление участка трамвайного пути по ул. Советской на пересечении с ул. Труда. В планах — строительство новой ветки трамвайной линии от ул. Труда по пр. Карла Маркса до ул. Зеленый Лог (до соединения с существующей трамвайной линией).

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