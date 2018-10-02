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В Екатеринбурге не работает сайт Единого Расчетного Центра

2 октябрь 2018 (14:57)

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. К сайту Единого Расчетного Центра по адресу www.erc.ur.ru (ерц96.рф) временно нет доступа. Это связано с техническими работами.

«Друзья, доступ к сайту ерц96.рф временно ограничен. Проводим технические работы, чтобы обеспечить стабильность доступа в будущем», — говорится в официальной группе компании «Единый Расчетный Центр, ЕРЦ (Екатеринбург)» в социальной сети «ВКонтакте».

Когда на сайте закончатся технические работы, не сообщается.

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