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«Уралбиофарм» оштрафован на 200 тыс. рублей за плохое содержание объекта культурного наследия в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ОАО «Уралбиофарм» на 200 тыс. рублей за плохое содержание объекта культурного наследия (ОКН) в центре уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В мае 2018 года должностное лицо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области провело осмотр ОКН регионального значения «Здание Госстраха», расположенного по адресу: пер. Банковский, 9.



Было обнаружено, что на северном, западном и восточном фасадах здания имеются значительные разрушения штукатурных и окрасочных слоев, трещины, выкрашивание кирпичной кладки стен. Повреждена водосточная система, фасады разрисованы красками. Также имеются разрушения рам и остекления, часть окон закрыта фанерными, металлическими листами и деревянными досками, металлическими решетками, а посторонние имеют свободный доступ во внутренние помещения.



Собственником здания является ОАО «Уралбиофарм», в связи с чем решением Арбитражного суда Свердловской области в мае 2014 года на него возложены обязанности по обеспечению сохранности объекта.



В июне текущего года в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением судьи Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга ОАО «Уралбиофарм» признано виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.



Защита юридического лица обжаловала постановление в Свердловском областном суде. Однако апелляционная жалоба ОАО «Уралбиофарм» была оставлена без удовлетворения.

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