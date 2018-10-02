Кризис

Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам

Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%, говорится в сообщении регулятора.



Новые коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом будут применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года.



«В связи с переходом к использованию нового механизма макропруденциального регулирования совет директоров Банка России принял решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента», — отмечает регулятор.

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