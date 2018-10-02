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В 2018 году сотрудники полиции Свердловской области сняли с миграционного учета более 18 тысяч иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В ГУ МВД России по Свердловской области подвели предварительные итоги профилактической работы по выявлению «резиновых квартир». Об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его данным, в 2018 году сотрудники полиции сняли с миграционного учета более 18 тыс. иностранных граждан, а с регистрационного — более 200 граждан Российской Федерации. Все они были прописаны в «резиновых квартирах».



Представители МВД возбудили 678 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2, 322.3 и 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении собственников жилья. К ответственности привлечено 87 нарушителей действующего законодательства. Наказания за эти нарушения — от штрафа 100 тыс. руб. до лишения свободы.



Так, по сведениям полковника Горелых, жительница Екатеринбурга, в течение месяца поставившая на миграционный учет у себя в квартире 36 иностранцев, приговорена к наказанию в виде лишения свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. За год до этого она уже была дважды осуждена за аналогичные преступления и приговорена к штрафам в размере 100 тыс. руб.



Работа полиции по выявлению нечистых на руку собственников квартир и частных домовладений будет продолжена и в дальнейшем.

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