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В Екатеринбурге приставы арестовали у компании, задолжавшей за аренду более 200 тыс. рублей, фургон Fiat Ducato

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у организации-неплательщика грузовой автомобиль Fiat Ducato за долг по договору аренды, составивший более 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковое заявление организации-взыскателя, пострадавшей от действий фирмы-должника. Суд определил взыскать с ответчика задолженность по договору аренды, денежные средства в счет возмещения расходов по уплате госпошлины, пени на общую сумму 202 тыс. руб.



Длительное время руководство компании-должника уклонялось от уплаты задолженности. В связи с этим в отношении транспортного средства, ей принадлежащего, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Однако данная мера не принесла эффекта.



В результате в рамках исполнительного производства сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому району Екатеринбурга было арестовано имущество компании-должника: фургон марки Fiat Ducato 2011 года выпуска.



Транспортное средство отправлено на ответственное хранение на спецстоянку. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, фургон будет оценен и реализован на торгах территориальным органом Росимущества.

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