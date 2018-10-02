ЕВРАЗ НТМК принял IX Международный конгресс доменщиков

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

С 25 по 27 сентября на площадке Нижнетагильского металлургического комбината прошел IX Международный конгресс доменщиков «Металлургия чугуна. Перспективы развития до 2025 года». Организатором конгресса выступили Международный союз доменщиков, компания «МетПром» и ЕВРАЗ НТМК. В мероприятии приняли участие более 180 специалистов из 60 организаций.ЕВРАЗ НТМК был выбран площадкой конгресса неслучайно. Сейчас в России действуют 42 доменные печи, и самая современная из них — печь № 7, торжественный запуск которой состоялся в апреле 2018 года на Нижнетагильском металлургическом комбинате.«Мы очень рады принимать у себя ведущих специалистов отрасли. В последние годы ЕВРАЗ активно инвестирует в модернизацию и развитие доменного производства. В этом году на ЕВРАЗ НТМК введен в эксплуатацию комплекс доменной печи № 7, где реализованы самые современные технологии», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.В течение первых двух дней конгресса состоялось обсуждение тенденций и перспектив развития отрасли. Прозвучали доклады о практическом опыте и теоретических наработках, в том числе альтернативных технологиях производства чугуна и сопутствующих производств — агломерационного и угле-коксового. Прошли горячие дискуссии по вопросам внедоменного получения металла и снижения выбросов в атмосферу, автоматизации технологий.«Собрать вместе российских и иностранных специалистов доменного производства и смежных сфер было непросто, но все получилось, потому что обмен опытом и обсуждение перспектив действительно необходимы. Об актуальности конгресса говорит такой факт: мы приглашали около 160 человек, а приехало более 180, и в основном это руководители и главные специалисты. От имени участников и от себя лично хочу поблагодарить тагильских металлургов за гостеприимство и открытость», — отметил генеральный директор Международного союза доменщиков Алексей Третяк.«Это крупнейший в стране форум по доменному производству. Здесь собрались ведущие специалисты-практики и видные представители научного сообщества из России, Украины, Казахстана, Австрии, Италии и многих других стран. Специалисты нашей компании рассказали о современных решениях проектирования доменных печей, возможностях и перспективах внедрения современных средств контроля и управления технологическими процессами», — сказал президент Группы компаний «МетПром» Станислав Лазуткин.Третий день был практическим: участники посетили доменную печь № 7 ЕВРАЗ НТМК, объем которой составляет 2 тыс. 200 кубометров, проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год, осмотрели пульт управления, литейные дворы, участок загрузки.Помимо деловой программы гости конгресса посетили музей ЕВРАЗ НТМК, для них была организована экскурсия по городу.По итогам конгресса планируется подготовить решения и разослать их руководителям предприятий отрасли. Все материалы будут обобщены в сборнике докладов, который подготовят организаторы — Международный союз доменщиков и группа компаний «МетПром».