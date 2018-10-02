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Участники Уральской ассоциации операторов связи не могут выполнять требования «пакета Яровой»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В связи со вступлением в силу 1 октября так называемого «пакета Яровой» уральские операторы связи написали обращения в Минкомсвязи РФ, правительство и ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба «УралАОС».



В письмах содержится требование дать официальный ответ со ссылкой на конкретные нормативно-правовые акты, регламентирующие технические и юридические требования исполнения принятого законодательства.



В соответствии с ним операторы связи обязаны организовать хранение всех сообщений, которые отправил пользователь, на протяжении последних 30 дней. Это требование распространяется на весь контент, переданный с помощью интернета, включая электронную почту и мессенджеры. Однако до настоящего времени Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не сформулировало требования к средствам хранения данных, которые планировалось опубликовать после согласования в ФСБ.



Кроме этого, Минкомсвязи должно было установить правила обеспечения операторами связи защиты накопителей и записанной на них информации от несанкционированного доступа, но на сегодняшний день таких правил операторам связи также не предоставлено.



«Таким образом, сегодня операторы связи при всем желании не в силах реализовать принятые поправки законодательства. Затягивание решения данного вопроса со стороны регулирующих органов приводит к дальнейшему нарушению закона», — говорится в сообщении.

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