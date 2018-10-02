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Mitsubishi отзывает в России почти 145 тысяч автомобилей из-за возможных проблем со стояночным тормозом
2 октябрь 2018 (13:11)
УрБК, Москва, 02.10.2018. Компания Mitsubishi отзывает на российском рынке 144 856 автомобилей (Outlander PHEV, Outlander, ASX) в связи с возможными проблемами со стояночным тормозом. Об этом сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
«Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
«Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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