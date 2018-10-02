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Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер: «Екатеринбург не готов к «мусорной реформе»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Региональные операторы Екатеринбурга и Свердловской области не готовы к «мусорной реформе», которая должна быть запущена с 1 ноября 2018 года. Об этом УрБК сообщил член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.



Парламентарий считает, что проблемы с запуском реформы возникнут уже на стадии заключения договоров. По его словам, региональные операторы, включая ЕМУП «Спецавтобаза», так и не выстроили инфраструктуру для обслуживания населения.



«Управляющие компании вряд ли подключатся к этому вопросу, поскольку они в этом не заинтересованы. По законодательству, оператор должен заключать прямые договора, а это как минимум 2,5 млн человек по всему региону. Когда они смогут заключить все договора, я не знаю. Никаких сервисных центров нет, вопрос с платежами не проработан. Всем этим надо было заниматься еще с января 2018 года. Я считаю, что ситуация полностью провалена, и нужно переносить сроки, но здесь мы ограничены федеральным законом — до 1 января 2019 года «мусорная реформа» должна быть запущена», — сказал Вячеслав Вегнер.



Напомним, что в Свердловской области будут работать три региональных оператора по вывозу и утилизации отходов. Обслуживанием Екатеринбурга займется ЕМУП «Спецавтобаза», которое с 1 ноября 2018 года должно начать заключать договора с населением на вывоз мусора. Каким образом это будет происходить, в муниципальном предприятии не пояснили.

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