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Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам
2 октябрь 2018 (12:09)
УрБК, Москва, 02.10.2018. Банк России повышает со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%, говорится в сообщении регулятора.
Новые коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом будут применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года.
«В связи с переходом к использованию нового механизма макропруденциального регулирования совет директоров Банка России принял решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента», — отмечает регулятор.
Новые коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом будут применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года.
«В связи с переходом к использованию нового механизма макропруденциального регулирования совет директоров Банка России принял решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента», — отмечает регулятор.
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