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В Челябинской области открылся 45-ый центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки

УрБК, Челябинск, 02.10.2018. Жители Уйского и Ашинского муниципальных районов Челябинской области получили свободный доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в рамках соглашения о сотрудничестве между библиотекой и правительством региона. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Соглашение о сотрудничестве губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин подписали в декабре 2017 года. Оно предусматривает открытие 100 центров удаленного доступа на территории области до 2025 года.



20 февраля в центре правовой и деловой информации Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки на Южном Урале. Согласно проекту, ЧОУНБ как методический центр станет решать главную задачу библиотечно-информационного обслуживания населения на территории области — удовлетворять информационную и культурно-просветительскую потребность жителей региона, а также содействовать различным формам образования и самообразования путем предоставления доступа к ресурсам Президентской библиотеки.



«Открытие электронных читальных залов — это знаковое событие в культурной жизни Челябинской области, подтверждающее новый этап в развитии библиотек. Теперь уникальные ресурсы Президентской библиотеки стали еще доступней для жителей Челябинской области», — подчеркнул Борис Дубровский.



Отметим, Президентская библиотека — крупнейший информационный, инновационный и культурный центр страны, общенациональное хранилище материалов по истории России. Её фонд насчитывает более 600 тыс. единиц. Электронный фонд составляют материалы из крупнейших архивов, библиотек, музеев и частных коллекций.



«В открытом доступе размещена только одна четвертая часть библиотечного фонда, а полное собрание документов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, в цифровом формате доступно для пользователей только в удаленном читальном зале», — отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.



Доступ к ресурсам электронного фонда Президентской библиотеки будет предоставляться всем жителям муниципальных районов в режиме работы центральных библиотек.



На сегодняшний день на территории Челябинской области уже действуют 44 центра удаленного доступа к данным ресурсам.

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