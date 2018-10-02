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Почти две трети россиян хранят свои сбережения в рублях
2 октябрь 2018 (11:30)
УрБК, Москва, 02.10.2018. Более половины россиян — 66% — хранят сбережения в рублях, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи выяснили, что 5% опрошенных хранят накопления в долларах США, 3% — в евро, 1% — в другой валюте, а 31% не имеет сбережений.
Исследование проведено среди людей старше 18 лет методом телефонного интервью. Всего в нем участвовало 1,6 тыс. человек. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Социологи выяснили, что 5% опрошенных хранят накопления в долларах США, 3% — в евро, 1% — в другой валюте, а 31% не имеет сбережений.
Исследование проведено среди людей старше 18 лет методом телефонного интервью. Всего в нем участвовало 1,6 тыс. человек. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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