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Магнитогорские мехатроники из базового колледжа ММК успешно выступили на EuroSkills 2018

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2018. В Будапеште завершился чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018. Серебряные медали в компетенции «Мехатроника» завоевали студенты Политехнического колледжа Магнитогорска Александр Арапов и Максим Аксёнов, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.



«В целом выступление российской национальной сборной на EuroSkills 2018 вполне можно назвать триумфальным. Наша команда завоевала, как и на предыдущем европейском чемпионате, проходившем два года назад в шведском Гётеборге, первое место в общекомандном первенстве. Но в Будапеште одержана победа не только в балльном зачете, но и медальном. Российская сборная завоевала наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц. Всего в копилке нашей команды девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам — Австрию и Венгрию», — рассказали в пресс-службе.



Среди тех, кто помог России завоевать «золото» в командном зачете, — студенты магнитогорского Политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксёнов, завоевавшие в Будапеште «серебро» в компетенции «Мехатроника». Ранее на их счету была победа на российском этапе чемпионата мира и медальон за профессионализм на прошлогоднем мировом первенстве в Абу-Даби.



Магнитогорцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки по компетенции «Мехатроника» в Политехническом колледже, являющемся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внесло ПАО «ММК».

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