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В России вступили в силу новые правила работы скорой помощи

УрБК, Москва, 02.10.2018. В России вступили в силу новые правила работы скорой помощи, согласно которым бригада обязана сопроводить пациента не в ближайшее медучреждение, а туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь. Об этом пишет РИА «Новости».



Изменения внесены в приказ Минздрава РФ № 388н от 20 июня 2013 года, утверждающий порядок оказания скорой медицинской помощи.



Теперь бригады скорой помощи обязаны доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)».



Теми же поправками Минздрав расширил функционал врача скорой помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Теперь в компетенции этих специалистов — организация и проведение дистанционных консилиумов врачей по вопросам диагностики и лечения, а также взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой «Антитеррор».

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