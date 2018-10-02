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Группа ЧТПЗ примет участие в Петербургском международном газовом форуме

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2018. Группа ЧТПЗ примет участие в работе VIII Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2018), который состоится 2-5 октября 2018 года.



Как сообщает пресс-служба компании, Группу представят акционер Андрей Комаров, генеральный директор трубного дивизиона Борис Коваленков, коммерческий директор Денис Приходько, технический директор Кирилл Никитин.



На крупнейшем российском газовом форуме Группа ЧТПЗ презентует собственный стенд, центральной экспозицией которого станут столы для пинг-понга, изготовленные в виде труб большого диаметра. Компания планирует провести соревнования по пинг-понгу, участие в которых смогут принять все желающие. Кроме того, гости стенда смогут совершить тур по производствам Группы ЧТПЗ с помощью очков виртуальной реальности, познакомиться с продукцией компании на мультитач-столе с интерактивной презентацией.



Группа ЧТПЗ также будет представлена в экспозиции ПАО «Газпром» «Импортозамещение в газовой отрасли». Компания продемонстрирует новинки трубной продукции нефтегазового сортамента, импортозамещающую продукцию для магистральных трубопроводов и последние разработки оборудования для механизированной нефтедобычи: трубы диаметром 1153 мм и толщиной стенки 41 мм, произведенные в цехе «Высота 239» для масштабного газового проекта «Северный поток — 2», премиальные резьбовые соединения «ЧТПЗ Прайм», обсадную трубу с приводным коннектором, буровой ключ с гидроприводом АКБГ-216/80.

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