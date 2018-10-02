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Энергетики полностью возобновили электроснабжение Чкаловского района Екатеринбурга
2 октябрь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Все жители Чкаловского района столицы Урала получают электроэнергию в полном объеме. В 19.58 1 октября специалисты «ЕЭСК» (дочернее общество «МРСК Урала») завершили работы по восстановлению электроснабжения горожан. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью АО «ЕЭСК».
Напомним, в Екатеринбурге произошло технологическое нарушение в электросетевом комплексе города, вызванное повреждением кабельных линий электропередачи с последующим их возгоранием. В целях безопасности энергетики были вынуждены действиями оперативной бригады произвести отключение подстанции 110/6 киловольт «Керамик». В результате без электроснабжения остались потребители микрорайона Вторчермет, а именно жители квадрата улиц 2-я Новосибирская–Окружная–Ферганская–Селькоровская. Всего чуть более десяти тысячи человек.
Напомним, в Екатеринбурге произошло технологическое нарушение в электросетевом комплексе города, вызванное повреждением кабельных линий электропередачи с последующим их возгоранием. В целях безопасности энергетики были вынуждены действиями оперативной бригады произвести отключение подстанции 110/6 киловольт «Керамик». В результате без электроснабжения остались потребители микрорайона Вторчермет, а именно жители квадрата улиц 2-я Новосибирская–Окружная–Ферганская–Селькоровская. Всего чуть более десяти тысячи человек.
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