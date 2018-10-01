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Суд признал банкротом компанию «Энергетические силовые системы» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Энергетические силовые системы» (ООО «Энерсис», г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.



С иском о банкротстве ООО «Энергетические силовые системы» в феврале 2018 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 203 млн 524 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Энергетические силовые системы» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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