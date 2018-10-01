Кризис
Положения закона о хранении интернет-трафика вступили в силу
1 октябрь 2018 (17:40)
С 1 октября в России вступила в силу часть пакета поправок, известного как «закон Яровой», по которому провайдеры обязаны хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Емкость хранилищ планируется каждый год увеличивать на 15% в течение пяти лет.
Напомним, «закон Яровой» был подписан президентом 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июля 2018 года действует часть закона, обязывающая их хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, смс, а также электронные сообщения интернет-пользователей.
Напомним, «закон Яровой» был подписан президентом 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июля 2018 года действует часть закона, обязывающая их хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, смс, а также электронные сообщения интернет-пользователей.
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