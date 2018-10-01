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Центробанк предлагает закрепить за сотрудниками «Росинкаса» некоторые полномочия ведомственной охраны
1 октябрь 2018 (17:22)
УрБК, Москва, 01.10.2018. ЦБ РФ разработал указание, закрепляющее за сотрудниками «Российского объединения инкассации» («Росинкаса») некоторые полномочия ведомственной охраны. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Предлагается наделить сотрудников «Росинкаса» полномочиями осуществлять некоторые процессуальные действия в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о предоставлении начальнику участка, его заместителю, начальнику группы, охраннику и специалисту возможности осуществлять административное задержание физических лиц, их досмотр, а также досмотр их вещей и транспортных средств, изъятие вещей и документов. Они также могут получить право доставлять физлиц и орудия совершения административных правонарушений в органы внутренних дел.
Кроме того, в ряде случаев некоторые сотрудники «Росинкаса» будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях.
Федеральные органы, имеющие право на создание ведомственной охраны, по закону утверждают образцы форменной одежды, служебных удостоверений и жетонов, определяют перечень лиц, обеспеченных огнестрельным оружием, специальными средствами и уполномоченных осуществлять административное задержание. ЦБ не является федеральным органом исполнительной власти, и распространение отдельных прав и обязанностей работников ведомственной охраны на сотрудников «Росинкаса» не свидетельствует о создании регулятором такой охраны, отмечается в пояснительной записке.
«Реализация проекта указания позволит исправить сложившуюся ситуацию, при которой на работников «Росинкаса», выполняющих определенные функции, распространяются права и обязанности, предоставленные работникам ведомственной охраны, однако механизм их реализации законодательно прямо не предусмотрен», — поясняется в документе.
Предложения и замечания к нормативному акту принимаются до 15 октября 2018 года.
Предлагается наделить сотрудников «Росинкаса» полномочиями осуществлять некоторые процессуальные действия в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о предоставлении начальнику участка, его заместителю, начальнику группы, охраннику и специалисту возможности осуществлять административное задержание физических лиц, их досмотр, а также досмотр их вещей и транспортных средств, изъятие вещей и документов. Они также могут получить право доставлять физлиц и орудия совершения административных правонарушений в органы внутренних дел.
Кроме того, в ряде случаев некоторые сотрудники «Росинкаса» будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях.
Федеральные органы, имеющие право на создание ведомственной охраны, по закону утверждают образцы форменной одежды, служебных удостоверений и жетонов, определяют перечень лиц, обеспеченных огнестрельным оружием, специальными средствами и уполномоченных осуществлять административное задержание. ЦБ не является федеральным органом исполнительной власти, и распространение отдельных прав и обязанностей работников ведомственной охраны на сотрудников «Росинкаса» не свидетельствует о создании регулятором такой охраны, отмечается в пояснительной записке.
«Реализация проекта указания позволит исправить сложившуюся ситуацию, при которой на работников «Росинкаса», выполняющих определенные функции, распространяются права и обязанности, предоставленные работникам ведомственной охраны, однако механизм их реализации законодательно прямо не предусмотрен», — поясняется в документе.
Предложения и замечания к нормативному акту принимаются до 15 октября 2018 года.
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