Новости дня

Центробанк предлагает закрепить за сотрудниками «Росинкаса» некоторые полномочия ведомственной охраны

УрБК, Москва, 01.10.2018. ЦБ РФ разработал указание, закрепляющее за сотрудниками «Российского объединения инкассации» («Росинкаса») некоторые полномочия ведомственной охраны. Об этом говорится в материалах Центробанка.



Предлагается наделить сотрудников «Росинкаса» полномочиями осуществлять некоторые процессуальные действия в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о предоставлении начальнику участка, его заместителю, начальнику группы, охраннику и специалисту возможности осуществлять административное задержание физических лиц, их досмотр, а также досмотр их вещей и транспортных средств, изъятие вещей и документов. Они также могут получить право доставлять физлиц и орудия совершения административных правонарушений в органы внутренних дел.



Кроме того, в ряде случаев некоторые сотрудники «Росинкаса» будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях.



Федеральные органы, имеющие право на создание ведомственной охраны, по закону утверждают образцы форменной одежды, служебных удостоверений и жетонов, определяют перечень лиц, обеспеченных огнестрельным оружием, специальными средствами и уполномоченных осуществлять административное задержание. ЦБ не является федеральным органом исполнительной власти, и распространение отдельных прав и обязанностей работников ведомственной охраны на сотрудников «Росинкаса» не свидетельствует о создании регулятором такой охраны, отмечается в пояснительной записке.



«Реализация проекта указания позволит исправить сложившуюся ситуацию, при которой на работников «Росинкаса», выполняющих определенные функции, распространяются права и обязанности, предоставленные работникам ведомственной охраны, однако механизм их реализации законодательно прямо не предусмотрен», — поясняется в документе.



Предложения и замечания к нормативному акту принимаются до 15 октября 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: