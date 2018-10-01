Новости дня

Челябинский миндортранс ограничил конкуренцию на торгах по выбору компании для эвакуации автомобилей

УрБК, Челябинск, 01.10.2018. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законность решения Челябинского УФАС России, которое оштрафовало членов конкурсной комиссии министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области за нарушения при проведении торгов.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, четыре конкурса по выбору компании для эвакуации задержанных автомобилей миндортранс проводил в 2015-2016 годах на территории Чебаркульского городского округа, Чебаркульского, Еткульского и Троицкого муниципальных районов. Победитель торгов, ООО «Спецтехника» (г. Коркино), получило возможность осуществлять данную деятельность на протяжении пяти лет с момента заключения договоров.



Антимонопольная служба по материалам прокуратуры Челябинской области установила неправомерность допуска министерством компании до участия в конкурсе. Поданные ООО «Спецтехника» заявки не соответствовали требованиям конкурсной документации и закону Челябинской области о порядке перемещения задержанного транспортного средства на спецстоянку, его хранения и возврата.



Так, конкурсная комиссия допустила заявку компании на конкурс по Чебаркульскому ГО в отсутствие в оригинала выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права. В составе заявки были представлены светокопии таких документов. При этом правом собственности на указанный земельный участок обладал гражданин, а не ООО «Спецтехника», как было отражено в копии.



Указанную информацию подтвердило Управление Росреестра по Челябинской области. Кроме того, нотариус нотариального округа Чебаркульского ГО и Чебаркульского муниципального района сообщил, что представленная в составе заявки копия отличается от заверенной нотариусом копии относительно указания субъекта права.



На конкурсы в Чебаркульском, Еткульском и Троицком муниципальных районах ООО «Спецтехника» было допущено при отсутствии в заявках информации о наличии у него транспортных средств с указанной в документации грузоподъемностью.



Таким образом, конкурсная комиссия министерства создала преимущественные условия участия в торгах конкретной компании. Антимонопольная служба в отношении членов комиссии вынесла постановления о наложении штрафа в размере 15 тыс. руб. на каждого.



Необходимо отметить, что ранее решение ведомства по данному делу было признано недействительным Арбитражным судом Челябинской области, в связи с чем суды общей юрисдикции отменили наложенные штрафы.



Но сейчас Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что выводы Арбитражного суда Челябинской области по данному делу являются ошибочными. Теперь Челябинское УФАС России продолжит отстаивать правомерность постановлений о наложении штрафа.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: