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ММК укрепляет сотрудничество с Республикой Татарстан

УрБК, Магнитогорск, 01.10.2018. Сегодня по приглашению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Магнитогорск посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Знакомство с городом для представительной делегации началось с посещения производственной площадки ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сообщает пресс-служба ММК.



Гости побывали на доменной печи № 1, посетили уникальный комплекс толстолистового стана 5000, а также ознакомились с новейшим комплексом холодной прокатки, расположенным в листопрокатном цехе № 11 ПАО «ММК». Глава Республики Татарстан дал высокую оценку современным производственным комплексам Магнитки.



«Магнитогорский металлургический комбинат — это ключевой партнер многих предприятий Татарстана, таких как КАМАЗ, Альметьевский трубный завод, POZIS, Ford Sollers и других», — отметил Р. Минниханов.



Позже в магнитогорском Доме дружбы народов состоялась встреча с представителями татарской общины Южного Урала, в которой приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Магнитогорска Сергей Бердников. На встрече обсуждались актуальные вопросы межнационального взаимодействия, развития социальных и экономических связей между регионами, участие татарской общины в общественной, культурной и экономической жизни Магнитогорска.



Как отметил Р. Минниханов, в настоящее время в Магнитогорске проживает более 20 тысяч, а в целом в Челябинской области — более 180 тысяч татар. Среди них много известных металлургов, ученых и деятелей культуры, внесших вклад в развитие области. В. Рашников также подчеркнул важность межнационального диалога, значимость и многогранность экономических связей между Магнитогорском и промышленными предприятиями Республики Татарстан.



«Магнитку и Татарстан связывают многолетние тесные партнерские отношения. Республика является одним из ведущих потребителей металлопродукции ПАО «ММК», и это партнёрство продолжает развиваться. В мае 2018 года в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан открылся сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» — совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга». СМЦ производительностью 60 тысяч тонн в год выпускает стальные заготовки (бланки), используемые при создании компонентов автомобилей. Это обеспечивает полный производственный цикл российским автопроизводителям и локализованным на территории России иностранным автоконцернам, расположенным, в частности, в Поволжском и Уральском регионах», — рассказали в пресс-службе.

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