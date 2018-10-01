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Лучшим сварщиком Свердловской области стал работник ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Сварщик ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Колтыков победил на областном этапе конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший сварщик» среди предприятий горно-металлургического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



В конкурсе приняли участие представители 15 горно-металлургических предприятий области. Они ответили на теоретические вопросы, а затем должны были сварить металлические пластины в потолочном положении.



Члены жюри — эксперты по сварке от предприятий-участников конкурса — осмотрели качество сварных швов и отправили образцы на ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов. Победителей определили по сумме баллов, набранных в теории и практике.



Первое место занял сварщик ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Колтыков, который набрал 87 баллов, на втором месте Сергей Колотилов из «Русской инжиниринговой компании», на третьем — работник «Уралэлектромеди» Рустам Хуснутдинов.



«Дмитрий Колтыков работает на ЕВРАЗ НТМК 6 лет, он участник четырех национальных чемпионатов WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Сварочные технологии». Удостоен званий «Лучший молодой рабочий по профессии», «Лауреат молодежной премии НТМК». Владеет навыками аргонодуговой, ручной дуговой, полуавтоматической и газовой сварки», — рассказали в пресс-службе.



В конкурсе также участвовал газосварщик энергетического цеха ЕВРАЗ КГОКа Егор Закурдаев.



Торжественное награждение победителей и призеров пройдет в декабре в Екатеринбурге, они получат денежные премии.

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