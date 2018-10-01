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Россиянам недоступны импортные вакцины от гриппа

УрБК, Москва, 01.10.2018. Импортные вакцины от гриппа сейчас недоступны россиянам. Самая популярная вакцина «Инфлювак», которая поставлялась из Нидерландов, отсутствует у аптечных сетей и медучреждений. Об этом пишут «Ведомости».



В 2018 году поставок «Инфлювака» не будет — производство в Нидерландах загружено полностью, быстро обеспечить дополнительное производство не получится, сообщил представитель Abbott и пообещал, что поставки возобновятся в следующем эпидемиологическом сезоне.



Каждая страна ежегодно подает заявки на вакцины, но мощностей производства не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос, отмечает человек, близкий к Abbott, в этом году компания решила не удовлетворять заявку России даже частично.



Минздрав предоставляет бесплатно только отечественные вакцины, а вопросы поставок лекарств находятся в ведении производителей, говорит представитель министерства: они самостоятельные юридические лица и не предоставляют информацию о своей коммерческой деятельности.

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